الصحة الفلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 08:56

الصحة الفلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال في جنين

منذ 10 mins 21 May، 2024
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