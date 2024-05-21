الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابات في منطقة الغبز أثناء اقتحام مخيم جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 08:56

الهلال الأحمر: قوات الاحتلال تمنع طواقمنا من الوصول إلى إصابات في منطقة الغبز أثناء اقتحام مخيم جنين

منذ 20 mins 21 May، 2024
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