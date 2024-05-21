قوات العدو الاسرائيلي تمنع مركبة إسعاف من الدخول إلى بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة لإسعاف حالة مرضية صعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 01:16

قوات العدو الاسرائيلي تمنع مركبة إسعاف من الدخول إلى بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة لإسعاف حالة مرضية صعبة

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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