مراسل المنار: طائرة مسيّرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق صور – الناقورة في منطقة المنصوري جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 22:04

مراسل المنار: طائرة مسيّرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق صور – الناقورة في منطقة المنصوري جنوب لبنان

منذ 55 mins 20 May، 2024
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