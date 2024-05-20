شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 22:04
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وزير المالية الصهيوني: مذكرات الاعتقال ستكون المسمار الاخير في تفكيك المحكمة الدولية المسيسة والمعادية للسامية
السيناتور الاميركي ليندسي غراهام: سأعمل مع زملائي في الكونغرس لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية
حركة حماس: مذكرات التوقيف والاعتقال بحق نتنياهو وغالانت متأخرة سبعة أشهر ونطالب بمذكرات توقيف بحق كل قادة العدو
الجهاد الاسلامي: الجنائية الدولية تكتفي بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وتغافلت عن مجرمي قادة جيش الاحتلال
شهيد وعدد من الجرحى بقصف صهيوني استهدف منزلا في بيت حانون شمال قطاع غزة
منذ 58 mins
20 May، 2024
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