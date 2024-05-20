مجاهدو القسام تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مخيم جباليا شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 17:12
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المقاومة الإسلامية تستهدف مواقع الراهب والمالكية والمرج وراميا وتحقق اصابات مباشرة
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
سرايا القدس: اشتبكنا مع قوة صهيونية راجلة ترافقها ناقلة جند قرب مسجد بمخيم جباليا وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجاهدو القسام تمكنوا من قنص جندي صهيوني شرق مخيم جباليا شمال القطاع
منذ 36 mins
20 May، 2024
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