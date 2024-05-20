المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏المالكية وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بقذائف المدفعيّة وتم تحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 17:10

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع ‏المالكية وانتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بقذائف المدفعيّة وتم تحقيق إصابات مباشرة

منذ 53 mins 20 May، 2024
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