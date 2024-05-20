المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد عباس عباس “محمد جواد” مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة باريش في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 17:10

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد عباس عباس “محمد جواد” مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة باريش في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 56 mins 20 May، 2024
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