‫سلطنة عمان تعزي الإمام الخامنئي بوفاة الرئيس رئيسي والوفد  ‫المرافق في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 17:10

‫سلطنة عمان تعزي الإمام الخامنئي بوفاة الرئيس رئيسي والوفد  ‫المرافق في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم 

منذ 1 ساعة 20 May، 2024
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