سوريا تعلن الحداد العام في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على روح الرئيس الايراني ومرافقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 13:46

سوريا تعلن الحداد العام في جميع انحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على روح الرئيس الايراني ومرافقيه

منذ 15 mins 20 May، 2024
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