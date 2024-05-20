المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس مهدي مهدي “ابو الفضل” من بلدة الناقورة والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 20 2024 - 13:46

المقاومة الاسلامية تزف الشهيد المجاهد عباس مهدي مهدي “ابو الفضل” من بلدة الناقورة والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 18 mins 20 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة