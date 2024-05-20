الازهر الشريف ينعى الرئيس الايراني ووزير الخارجية: نتقدم بخالص العزاء من الشعب الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 13:44

الازهر الشريف ينعى الرئيس الايراني ووزير الخارجية: نتقدم بخالص العزاء من الشعب الايراني

منذ 42 mins 20 May، 2024
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