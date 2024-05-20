الخارجية الإيرانية تشكر الدول والحكومات على تعاطفها بشأن حادث مروحية السيد رئيسي

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، عن شكرها للدول والحكومات على أبدت تعاطفها وعرضت المساعدة بشأن حادث مروحية الرئيس ووزير الخارجية.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أسفها لتعرض المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وبعض المرافقين الآخرين، بعد ظهر يوم الأحد، لحادث في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية”.

وأضاف البيان، “رغم الظروف الجوية والبيئية السيئة، تتواصل جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث بكل جدية وأمل”.

وتابع، “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن خالص شكرها وتقديرها للتعبير عن المشاعر الإنسانية وتضامن عدد كبير من الحكومات والدول والمنظمات الدولية مع إيران حكومة وشعب وعرض المساعدة في عملية البحث والإنقاذ هذه”.

الجهود مستمرة بكل جدية وأمل لوصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادثة

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه وعلى الرغم من الظروف الجوية والبيئية الصعبة، فإن الجهود مستمرة بكل جدية وأمل لوصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادثة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت بيانا، بشأن الحادث الذي تعرضت له مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووزيرالخارجية.

وأكدت أنه وعلى الرغم من الظروف الجوية والبيئية السيئة، فإن جهود وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث متواصلة بكل جدية وأمل.

المصدر: وكالة يونيوز