‫وكالة الانباء الايرانية نقلا عن مصادر ميدانية : تحديد  ‫المكان الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ومرافقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 05:56

‫وكالة الانباء الايرانية نقلا عن مصادر ميدانية : تحديد  ‫المكان الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الايراني ومرافقيه

منذ 2 ساعة 20 May، 2024
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