الخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 22:34
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الخارجية المصرية: نتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض طائرة الرئيس الإيراني لحادث
منذ 36 mins
19 May، 2024
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