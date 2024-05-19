الهلال الأحمر الإيراني: رفع عدد الفرق المشاركة في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني إلى 65 فريقا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 19 2024 - 22:34

الهلال الأحمر الإيراني: رفع عدد الفرق المشاركة في البحث عن موقع طائرة الرئيس الإيراني إلى 65 فريقا

منذ 42 mins 19 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة