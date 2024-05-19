التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ وصلت إلى شعاع 2 كلم من منطقة حادثة المروحية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 22:34

التلفزيون الإيراني: فرق الإنقاذ وصلت إلى شعاع 2 كلم من منطقة حادثة المروحية

منذ 45 mins 19 May، 2024
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