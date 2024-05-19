المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه سقط بينهم وأوقعهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه سقط بينهم وأوقعهم بين قتيل وجريح