المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 19 2024 - 19:34

المقاومة الاسلامية: بعد رصد ومراقبة دقيقة للحدود في منطقة المطلة ‏وعند وصول ثلاثة من جنود العدو الإسرائيلي ودخولهم الى نقطة تموضعهم الحدودية مقابل مطار ‏الخيام استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه سقط بينهم وأوقعهم بين ‏قتيل وجريح

منذ 34 mins 19 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة