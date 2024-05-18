‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 17:52

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 2 ساعة 18 May، 2024
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