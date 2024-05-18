وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة: استهدف الاحتلال الاسرائيلي 60 مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة ونبش القبور وسرق أكثر من 1000 جثمان من جثامين الأموات والشهداء ومثّل بها بعد قتلهم بطرق همجية وحشية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 00:08

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة: استهدف الاحتلال الاسرائيلي 60 مقبرة منتشرة في محافظات قطاع غزة ونبش القبور وسرق أكثر من 1000 جثمان من جثامين الأموات والشهداء ومثّل بها بعد قتلهم بطرق همجية وحشية

منذ 46 mins 17 May، 2024
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