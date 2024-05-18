وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة: سوّت صواريخ وقنابل الاحتلال الاسرائيلي “604” مساجد بالأرض ودمرتها تدميرا كاملا وأكثر من”200″ مسجد تضررت بأضرار جزئية بليغة إضافة إلى تدمير “3” كنائس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 00:08

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة: سوّت صواريخ وقنابل الاحتلال الاسرائيلي “604” مساجد بالأرض ودمرتها تدميرا كاملا وأكثر من”200″ مسجد تضررت بأضرار جزئية بليغة إضافة إلى تدمير “3” كنائس

منذ 47 mins 17 May، 2024
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