المقاومة الإسلامية تستهدف موقع الراهب بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 15:54
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
خليل الحية للمنار: المقاومة قادرة على الصمود شهورا عديدة وهي ستبقى تدافع عن شعبها طالما أن المعركة قائمة
خليل الحية للمنار: معبر رفح بات معسكرا "اسرائيليا" ونحن نطالب بإخراج الاحتلال من المعبر ولن نقبل بغير ذلك
خليل الحية للمنار: جبهة لبنان تساند غزة وهي تتصاعد وتشغل مساحة كبيرة من الأوضاع الإسرائيلية
خليل الحية للمنار: جبهات اليمن ولبنان والعراق يساندون غزة ويربطون وقف العمليات بوقف العدوان على غزة
خليل الحية للمنار: الرد الإيراني كسر قواعد موجودة وخلقت قاعدة جديدة من قواعد الاشتباك جعلت الاعداء يعيدون حساباتهم
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
خليل الحية للمنار: معبر رفح بات معسكرا اسرائيليا ونحن نطالب بإخراج الاحتلال من المعبر ولن نقبل بغير ذلك
خليل الحية للمنار: جبهة لبنان تساند غزة وهي تتصاعد وتشغل مساحة كبيرة من الأوضاع الإسرائيلية
خليل الحية للمنار: الرد الإيراني كسر قواعد موجودة وخلقت قاعدة جديدة من قواعد الاشتباك جعلت الاعداء يعيدون حساباتهم
خليل الحية للمنار: غزة يحكمها أهلها ونريد كفاءات فلسطينية تحكم قطاع غزة والضفة تُجري الانتخابات وتوحد المؤسسات
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
المقاومة الإسلامية تستهدف موقع الراهب بقذائف المدفعية
منذ 16 mins
17 May، 2024
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