‏المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 15:54

‏المقاومة الإسلامية تستهدف مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها

منذ 24 mins 17 May، 2024
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