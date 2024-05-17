قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عمليات بحث وتمشيط في واد العزبة قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية بعد إطلاق نار استهدف قواتها – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 06:00

قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ عمليات بحث وتمشيط في واد العزبة قرب بلدة عزون شرقي قلقيلية بعد إطلاق نار استهدف قواتها

منذ 2 ساعة 17 May، 2024
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