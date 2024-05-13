كتائب القسام: استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين  ‫105” شرق “شارع جورج” في محور التوغل شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 09:04

كتائب القسام: استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين  ‫105” شرق “شارع جورج” في محور التوغل شرق مدينة رفح

منذ 7 mins 13 May، 2024
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