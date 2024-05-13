عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 12-05-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 14:10 استهداف آلية عسكرية تحمل تجهيزات تجسسية إضافة إلى استهداف تجهيزات فنية أخرى في ثكنة هونين المسماة “راميم” بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير الآلية والتجهيزات الأخرى.
2- الساعة 16:25 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الثقيلة الجديدة (جهاد مغنية) وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 19:35 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المالكية بالصواريخ الموجهة وإصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي