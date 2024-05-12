سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 20:18

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح

منذ 1 ساعة 12 May، 2024
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