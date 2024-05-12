كتائب القسام تستهدف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 12 2024 - 20:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
12 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الفلسطينية استهدفت تجمعات قوات العدو في شارعي 8 و10 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل
جيش الاحتلال الصهيوني اعترف بإصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغاف بار ششت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35034 شهيدًا و78755 جريحًا منذ 7 أكتوبر
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 35034 شهيدًا و78755 جريحًا منذ 7 أكتوبر
حماس: موقف بايدن هو تراجع عن نتائج جولة المفاوضات الأخيرة التي أفضت إلى موافقة الحركة على المقترح بعلم الوسيط الأميركي
زياد النخالة: سنقاتل ونقاتل حتى النصر وندعو الله أن يربط على قلوب شعبنا
حسين أمير عبداللهيان: الشعب الفلسطيني أظهر ثباتا أسطوريا أمام جرائم الكيان الصهيوني الذي تساعده أميركا في جرائمه
عبداللهيان: جميع المشاريع التي تقدم باسم السلام خادعة وغير عادلة للشعب الفلسطيني
وزير الخارجية الأميركي: خلص تقريرنا إلى أن إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: "إسرائيل" تختلق الأعذار ولا تريد وقف إطلاق النار لأنها ترغب في احتلال قطاع غزة بأكمله
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب القسام تستهدف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين
منذ 1 ساعة
12 May، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة أخبار المنار الرئسية ليوم الأحد في 12-5-2024
بالفيديو | المقاومة الإسلامية تدخل الى الخدمة صاروخ “جهاد مغنية” وتوزع مشاهد من استهداف “بيت هلل” ومواقع أخرى
سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو المتقدمة في حي الشوكة شرق رفح
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة