طيران العدو الاسرائيلي استهدف منزلا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 02:30

طيران العدو الاسرائيلي استهدف منزلا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 45 mins 11 May، 2024
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