طائرات العدو الاسرائيلي تقصف منزلا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 02:28
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طائرات العدو الاسرائيلي تقصف منزلا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة
منذ 59 mins
11 May، 2024
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