قوة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 18:52

قوة من جيش العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة سلواد شرق رام الله بالضفة المحتلة

منذ 13 mins 10 May، 2024
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