وسائل إعلام أجنبية:هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن اقتراب مركبًا بحريًا مسلحًا من سفينة والاشتباك مع الفريق الأمني بالسفينة على بعد 195 ميلًا بحريًا شرق عدن باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 18:50

وسائل إعلام أجنبية:هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن اقتراب مركبًا بحريًا مسلحًا من سفينة والاشتباك مع الفريق الأمني بالسفينة على بعد 195 ميلًا بحريًا شرق عدن باليمن

منذ 15 mins 10 May، 2024
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