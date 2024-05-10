اعلام العدو: صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان أصاب مبنى في  ‫مستوطنة مسكفعام وألحق به أضراراً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 14:16

اعلام العدو: صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان أصاب مبنى في  ‫مستوطنة مسكفعام وألحق به أضراراً

منذ 28 mins 10 May، 2024
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