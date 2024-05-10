الامام الخامنئي مدلياً بصوته في انتخابات مجلس الشورى: المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى

أكد الامام السيد علي الخامنئي أن “المرحلة الثانية من الانتخابات لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى”، موضحا أنه “كلما زاد عدد الأصوات، كلما كان البرلمان أقوى، وكلما كان البرلمان أقوى، كلما أصبح من الممكن العمل في البلاد”.

وعند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، حضر الامام الخامنئي إلى مركز الاقتراع المتنقل رقم 110 في حسينية الامام الخميني (رض)، حیث ادلى سماحته بصوته لصالح المرشحين الذين رأى أنهم الأصلح لتمثيل الشعب في مجلس الشورى الإسلامي، وذلك في الجولة الثانية من الدورة الانتخابية الثانية عشرة لمجلس الشورى.

وبعد الادلاء بصوته، أكد قائد الثورة الاسلامية أن “الانتخابات في حد ذاتها عمل مهم و أساسي للوطن وللشعب، ولذلك فإن الواجب الوطني على كل إنسان يريد للوطن أن يتقدم ويعمل ويقترب من الأهداف العظيمة، أن يشارك في الانتخابات”.

کما اكد سماحته على انه “في المرحلة الثانية سيتم استكمال عدد اعضاء المجلس غيرالمكتمل بالمرحلة الأولى”، مبينا انه “إذا لم یتم المشاركة في المرحلة الثانية فستبقى أعمال المرحلة الأولى نصف مكتملة”، متمنیاً على “جميع الاعزاء المشاركة الواسعة والتصويت في هذه الدورة الثانية من الانتخابات” .

وبدأت صباح اليوم، الجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلنت لجنة الانتخابات في إيران في بيان “انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين للجولة الثانية من انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم أمس الخميس”.

هذا وأجريت إنتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي الايراني في 1 آذار / مارس، وتمكن 245 مرشحاً من الدخول الى المجلس، وسيتم تحديد مصير المقاعد الـ 45 المتبقية في الجولة الثانية من الانتخابات اليوم.

وسيتم تحديد الممثلين للدخول الى البرلمان في 22 دائرة انتخابية في تبريز، شبستان، ميانه، بارس آباد، سميرم، لانجان، كرج، طهران، ورامين، بيرجند، مشهد، عبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شيراز، مرودشت، خرم آباد، قائمشهر، ملاير، كرمانشاه، وكنبد كاووس.

المصدر: مواقع إخبارية