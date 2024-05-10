انفجارات عنيفة تهز مدينة رفح ناجمة عن نسف جيش الاحتلال منازل شرقي المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 05:02

انفجارات عنيفة تهز مدينة رفح ناجمة عن نسف جيش الاحتلال منازل شرقي المدينة

منذ 4 mins 10 May، 2024
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