بالفيديو | القوات المسلحة اليمنية تستهدف 3 سفن إسرائيلية وتؤكد أنها مستعدة للتصعيد

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، صباح الخميس، استهداف 3 سفن إسرائيلية ومرتبطة بالعدو الإسرائيلي في المحيط الهندي وخليج عدن.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحي سريح في بيان عسكري، أن القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عملية مشتركة على سفينتي MSC Diego & MSC GINA الإسرائيليتين في خليج عدن.

وأشار إلى ان القوة الصاروخية نفذت عمليتين نوعيتين استهدفتا سفينة MSC VITTORIA مرتين في المحيط الهندي وخليج عدن، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وشددت القوات المسلحة على أنها “تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتنا العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني