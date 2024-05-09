مدفعية الاحتلال تستهدف شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 04:20

مدفعية الاحتلال تستهدف شرق وجنوب حي الزيتون وغرب حي الصبرة والمناطق الجنوبية من مدينة غزة

منذ 35 mins 9 May، 2024
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