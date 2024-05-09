عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 8-05-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 10:30 استهداف إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع العاصي بمحلّقة هجومية إنقضاضيّة “درون” وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
2- الساعة 11:03 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.
3- الساعة 11:03 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.
4- الساعة 17:00 استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 11:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.
2- الساعة 11:00 استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين.
4- الساعة 13:25 بعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمة استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة. وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ودمروها.
5- الساعة 14:25 بعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند دخولهم الى احدى دشمه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة. وبالتزامن مع ذلك، دك المجاهدون الموقع بقذائف المدفعية واوقعوا أفراد حاميته بين قتيل وجريح. كما استهدفوا تجهيزاته التجسسية ودمروها.
6- الساعة 15:00 استهداف مقر قيادة اللواء الغربي المستحدث في يعرا بهجوم جوي بمسيرات انقضاضية أصابت هدفها بدقة.
7- الساعة 16:20 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان من العيار الثقيل وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين.
8- الساعة 19:50 استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي اثناء تحركها في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
المصدر: الاعلام الحربي