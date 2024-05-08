مراسل المنار: 7 شهداء بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة اللوح قرب مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 11:06

مراسل المنار: 7 شهداء بقصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة اللوح قرب مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
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