المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة والاماكن غير مؤهلة لاستقبال النازحين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:00

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لا توجد منطقة آمنة في قطاع غزة والاماكن غير مؤهلة لاستقبال النازحين

منذ 60 mins 7 May، 2024
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