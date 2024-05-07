كتائب القسام تقصف تحشدات قوات العدو في موقع “كرم أبو سالم العسكري” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 12:20

كتائب القسام تقصف تحشدات قوات العدو في موقع “كرم أبو سالم العسكري” بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

منذ 1 ساعة 7 May، 2024
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