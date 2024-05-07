حماس: هنية والنخالة تناولا قرار المقاومة في الموافقة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتفاصيل الاتفاق المقترح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 00:04

حماس: هنية والنخالة تناولا قرار المقاومة في الموافقة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتفاصيل الاتفاق المقترح

منذ 31 mins 6 May، 2024
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