‫جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس والتوصل لاتفاق  ‫هو أفضل نتيجة بالنسبة للمحتجزين وللشعب الفلسطيني  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 22:32

‫جون كيربي: نعمل حاليا على مراجعة رد حماس والتوصل لاتفاق  ‫هو أفضل نتيجة بالنسبة للمحتجزين وللشعب الفلسطيني 

منذ 57 mins 6 May، 2024
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