قصف مدفعي صهيوني يستهدف بيت لاهيا شمال القطاع وغرب محطة  ‫الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 11:32

قصف مدفعي صهيوني يستهدف بيت لاهيا شمال القطاع وغرب محطة  ‫الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع

منذ 21 mins 6 May، 2024
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