مجاهدو المقاومة الاسلامية قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 11:30

مجاهدو المقاومة الاسلامية قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ‏قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا

منذ 2 ساعة 6 May، 2024
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