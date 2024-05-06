أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء الغارات المتواصلة على مدينة رفح منذ مساء الأحد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 04:30

أكثر من 20 شهيدًا وعشرات الإصابات جراء الغارات المتواصلة على مدينة رفح منذ مساء الأحد

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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