غارات متواصلة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 04:30

غارات متواصلة من طائرات الإحتلال الحربية تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 6 May، 2024
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