إعلام العدو: إصابة منزل بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 17:30

إعلام العدو: إصابة منزل بصاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي

منذ 21 mins 5 May، 2024
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