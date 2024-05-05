مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 14:44

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية قصفوا مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق

منذ 53 mins 5 May، 2024
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