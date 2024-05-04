مصدر في حماس: لن نوافق على أي اتفاق لا يتضمن صراحة انهاء العدوان

أكد مصدر قيادي في حركة حماس مساء اليوم، إن الاحتلال يعرقل التوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الحرب ويسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بانهاء العدوان على غزة.

وقال المصدر في تصريحات صحافي، إن حماس لن توافق بأي حال من الأحوال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة.

وشدد المصدر على ان العدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن اصراره الدخول إلى رفح بدلا من وقف العدوان والانسحاب الشامل، مؤكداً أن المقاومة مؤتمنة على تضحيات شعبنا ولن تفرط فيها تحت أي ظرف كان.

ولفت المصدر إلى ان “معلوماتنا تؤكد بان نتنياهو شخصيا يعرقل الوصول لاتفاق لحسابات شخصية”.

وبدوره، كتب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق على حسابه على تلغرام “يهددوننا باجتياح رفح ،و نعدهم بالفشل والهزيمة”.

بدران: نتعامل بجدية مع قضية التفاوض وهذه المجريات الأخيرة لجولة القاهرة

وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، اليوم السبت، أن ما عرض على وفد الحركة بالقاهرة في هذه الجولة “أفضل مما عرض عليه في الجولات السابقة”.

وقال بدران في تصريح صحفي، “نتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصون على التوصل لاتفاق ينهي معاناة شعبنا”. وأوضح أن نتنياهو وحكومته المتطرفة يتعمدون تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة.

وأشار بدران إلى أن حسابات نتنياهو مرتبطة بشخصه ومستقبله السياسي وهو غير معني بالتوصل لاتفاق. ولفت إلى أن الحركة لا تتواصل مع الإدارة الأمريكية بشكل مباشر ولكن عبر الوسطاء. وتابع: “الإدارة الأمريكية ليست طرفًا محايدًا بل تشارك في المعركة ضد شعبنا”.

ولفت بدران إلى أن حماس طالبت بإدخال تركيا وروسيا كضامنين لأي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حماس، إن وفدًا من الحركة سيتوجه، اليوم السبت، إلى القاهرة لاستكمال محادثات وقف الحرب على قطاع غزة. وأضافت: “في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، سيتوجَّه اليوم السبت وفد حركة حماس إلى القاهرة لاستكمال المباحثات”.

وأكدت حماس أن قيادة الحركة تعاملت بروح إيجابية عند دراستها مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلَّمته مؤخراً. أضافت: “إننا ذاهبون إلى القاهرة بنفس هذه الروح للتوصل إلى اتفاق”.

وتابعت: “إننا في حركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية عازمون على إنضاج الاتفاق، بما يحقّق مطالب شعبنا بوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإغاثة شعبنا وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل جادة”.

ويوم السبت الماضي، قالت حماس، إنها تسلّمت رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقفها الذي سُلّم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت أنها ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها. وشددت على تمسّكها بمطالبها والمطالب الوطنية، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

وصل وفد من حركة حماس الى مصر ظهر اليوم لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة في قطاع غزة، بحسب ما أكدت وسائل الاعلام المصرية.

نقلت قناة القاهرة الاخبارية عن مصدر مصري رفيع المستوى، وجود “تقدم ملحوظ تشهده المفاوضات” مشيرة إلى أن الوفد الأمني المصري الذي يتولى التفاوض “وصل الى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف”.

واكدت حركة حماس امس انها درست الاقتراح الاخير بروح ايجابية ويتوجه وفدها الى مصر بنفس هذه الروح للتوصل الى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني.

كما وصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “CIA” ، وليام بيرنز، إلى القاهرة أمس الجمعة حيث التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وذلك على ضوء المقترح المصري والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة تبادل جادة بين الكيان الصهيوني وحركة حماس.

وأفادت مصادر اعلامية أن وفدا قطريا توجه الى القاهرة للمشاركة في المفاوضات الجارية حول وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

ويواجه كيان الاحتلال وضعا صعبا في المفاوضات حول تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار في قطاع غزة في ظل تشرذم الموقف الصهيوني وانعدام قدرة الضغط العسكري على الفلسطينيين لدفعهم لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات.

المصدر: مواقع